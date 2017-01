LE PRÉSIDENT SALL ANNONCE 25 NOUVEAUX CENTRES DE FORMATION À PARTIR DE 2017

Le président de la République Macky Sall a annoncé samedi la construction de 25 nouveaux centres de formation à partir de 2017, en vue de mieux adapter le système éducatif aux besoins du marché de l’emploi.« Plus que l’acquisition de connaissances théoriques, c’est en développant davantage une formation qualifiante aux métiers et aux activités génératrices de revenus que nous lutterons plus efficacement contre le chômage », a souligné le président Sall. « Au regard de tous nos efforts, nous devons aussi réfléchir sur la qualité de notre système éducatif, sur ses performances et son adéquation aux besoins du marché de l’emploi. Des mutations s’imposent, si nous voulons que notre système reste au contact du progrès », a relevé le chef de l’Etat. « En plus du renforcement du quantum horaire des filières scientifiques et techniques, a-t-il indiqué, j’ai donc fixé au gouvernement l’objectif d’orienter au moins 30% des élèves issus du cycle fondamental vers la formation professionnelle et technique ». « Dans un monde où le savoir et le savoir-faire déterminent le progrès des nations, j’estime, en effet, qu’aucun investissement n’est de trop pour l’éducation et la formation », a-t-il soutenu, affirmant que l’école et l’Université continuent de retenir son attention. Il rappelle qu’en 2016, « 9 547 professeurs et maîtres contractuels ont été mis en solde et plus de 21 milliards payés à titre de rappel au corps enseignant, toutes catégories confondues ». De même, l’Etat a investi « plus de 89 milliards pour l’extension de la carte scolaire, les équipements et l’amélioration des conditions de travail en milieu scolaire », a signalé le président de la République. Aussi, le programme de résorption des abris provisoires sera-t-il « étendu à 2714 établissements en 2017, pour 6600 classes à remplacer », a fait savoir Macky Sall. « Pour des campus universitaires plus accueillants, le programme de 30 000 lits pour le logement des étudiants, qui a déjà démarré à Dakar et Saint-Louis, sera poursuivi, en même temps que la construction de nouveaux restaurants », a-t-il par ailleurs annoncé.