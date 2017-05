France- Emmanuel Macron est élu Président de la République avec 65,5% des suffrages

REWMI.COM- La France connaît le nom de son nouveau président. Il s’agit d’Emmanuel Macron, le candidat du Mouvement En Marche. Il a obtenu, selon les estimations de l’Institut Ipsos 65,5% des suffrages contre 34,5% pour son adversaire Marine Lepen.

L’abstention sur la journée de dimanche était évaluée entre 26% et 27% pour le second tour de l’élection présidentielle, un chiffre plus élevé qu’au premier tour, selon des estimations des instituts de sondage Elabe et Harris Interactive.

Près d’un quart des électeurs inscrits ne sont pas allés voter au second tour de l’élection présidentielle. La participation est estimée à 74,7% : un chiffre peu élevé, qui n’est toutefois pas le record la Ve République.

Au second tour de l’élection présidentielle de 1969, moins de 70% des électeurs inscrits avaient glissé leur bulletin dans l’urne.

Emmanuel Macron, le nouveau Président de la République française a confié à l’AFP qu’ « une nouvelle page s’ouvre », « celle de l’espoir et de la confiance retrouvés ». Marine LePen, la candidate malheureuse a appelé son adversaire pour le féliciter. « J’ai souhaité à Emmanuel Macron de réussir. Je veux féliciter les 11 millions de Français qui m’ont accordé leur confiance », a t-elle dit avant de poursuivre : « Je serai à la tête du combat des législatives pour ceux qui veulent choisir la France. Le Front national doit profondément se renouveler ».