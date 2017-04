Présidentielle 2017 : quand Jean-Luc «Mélanchon» s’impose sur Twitter

De nombreux internautes ont un problème avec l’orthographe du candidat de la France Insoumise.

Cela fait partie des dix sujets les plus commentés ce dimanche soir sur Twitter. «#Mélanchon» cartonne avec plus de 28.000 tweets lors de cette soirée électorale de premier tour. Le hic c’est que le candidat de la France insoumise, qui n’est pas qualifié pour le second tour de la présidentielle, s’appelle… Jean-Luc Mélenchon avec un E. Les twittos enchaînent les commentaires avec cette orthographe hasardeuse.

Suivre Amine 👌🏿 @AmineMaTue Melanchon il a fait tout ce bruit pour rien la il va rentrer chez lui il va regarder le clasico avec ses hologrammes



809809 j’aime

Suivre R.U.S.S ❄️ @Youss__29 50% des jeunes qui ont voté Mélanchon si tu leur demande pq ils sauront pas quoi répondre



1 4001 400 j’aime

Certains internautes s’en amusent et assurent que le candidat d’extrême gauche serait au second tour si on cumulait les voix de ses deux avatars !

Suivre Corentin Lamy @corentin_lamy Mélenchon à 19,5% admettons mais à tous les coups si on compte les bulletins Melanchon il arrive à 23%.



198198 j’aime

De quoi faire sursauter le candidat d’extrême-gauche ?

via GIPHY