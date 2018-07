Présidentielle 2019: Atépa demande Karim de se retirer

L’architecte Pierre Atepa Goudiaby a profité, ce samedi, de la présentation de son mouvement politique « Ensemble pour refonder et bâtir le Sénégal » et de son livre, » Sénégal rek, ensemble pour refonder et bâtir le Sénégal », pour envoyer un message au fils de Wade.

« Karim Wade a été condamné et c’est dommage qu’il fasse des recours, regrette-t-il. Je lui déconseille de venir tant qu’il est condamné. Il est jeune et il peut attendre d’autres joutes électorales. »

Pour sa part, Atépa se jette dans l’arène politique. Prêt à prendre part à la présidentielle de 2019, si les jeunes, présents au lancement de son mouvement, lui donnent les signatures nécessaires.

Aux jeunes, justement, l’architecte promet 1 million d’emplois, en misant sur le secteur du pétrole, et propose, s’il arrive aux affaires, le service militaire obligatoire.