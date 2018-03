Présidentielle 2019- Bby peut-il gagner avec les transhumants ? 

La Coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) à la peau dure, il faut en convenir. Sa mort a été annoncée dès le lendemain de la présidentielle de 2012. Et pourtant, elle est toujours debout, prête à remporter d’autres batailles politiques. Cependant, il faut là aussi se rendre à l’évidence. Son électorat a terriblement chuté depuis. Pour cause, beaucoup de leaders, comme Idrissa Seck, Cheikh Bamba Dièye, Mansour Sy Djamil, entre autres, ont quitté ce compagnonnage. Ce n’est pas tout. Les grandes formations politiques qui la composent ont été très affaiblies par des crises internes ayant conduit à des différents irréconciliables. La majeure partie du temps, les frondeurs emportent avec eux un nombre considérable de militants. Ce sont Malick Gackou et Khalifa Sall qui ont le plus opéré une razzia dans le Benno. Entre temps, beaucoup de responsables politiques de l’opposition ont rallié le camp présidentiel. Mais pour beaucoup d’observateurs, ce sont des poids plumes qui n’ont aucune base, donc d’un moindre apport pour le président Macky Sall qui a vraiment besoin de massifier son camp. Ainsi donc, il faudrait une alliance stratégique capable d’assurer ses arrières. Ce, si l’on sait que même au sein de Bby, le comportement de certains responsables ne rend point service au président Macky Sall. En tout cas, le chef de l’Etat n’hésite pas à faire publiquement des appels du pied à certains leaders et à donner des postes à ceux qu’il pense qu’ils peuvent lui poser des problèmes, histoire de leur clouer le bec. Et apparemment, ça marche bien puisque certains de ses féroces détracteurs sont depuis muets comme des carpes, s’ils ne sont pas laudateurs à la limite.

Sidy THIAM