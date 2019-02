Présidentielle 2019: Le ‘’comportement de vote’’ du bon électeur

Voter est un devoir citoyen. L’accomplir est nécessaire pour tout citoyen en âge de voter et qui est inscrit sur les fiches électorales.

L’acte est d’autant plus important que les bulletins ne se pèsent pas, mais se comptent. Aucun bulletin n’est plus important que l’autre. C’est là la traduction, en actes clairs, de la souveraineté du peuple qui choisit, librement, ses représentants.

C’est dire à quel point il est important qu’il y ait un ‘’comportement de vote’’ comme on parle, de la part des consuméristes, de ‘’comportement d’achat’’.

Si tous les citoyens sont égaux devant la loi, ils n’ont pas tous le même niveau de conscience citoyenne. Certains s’’’achètent’’ avec 10 mille Francs, d’autres avec 10 millions. Certains électeurs sont mobilisés avec un programme d’autres avec 2 mille 500 FCFA.

Il est dommage de constater que des électeurs sont achetables. Le bulletin de vote se monnaie comme du pain. C’est trahir l’esprit et la lettre du vote.

Bien sûr, les militants des partis ou des mouvements politiques ont l’excuse de devoir se conformer aux mots d’ordre interne, même s’ils peuvent, eux aussi, garder une marge de liberté.

Mais, les citoyens, eux, non. Ils doivent être particulièrement exigeants par rapport à leurs choix. Ces derniers doivent obéir aux exigences fondamentales de choix des meilleurs candidats pour la nation. Il y va de l’intérêt de tous car du choix mal fait dépendra l’avenir de millions de personnes.

Ainsi, ce que le citoyen doit savoir en premier, c’est qu’il ne choisit pas pour lui, mais pour tout le monde. Il doit savoir que ce ne sont pas ses propres intérêts qui sont seulement en jeu, mais ceux de toute une nation.

Il ne doit nullement alors se tromper sur le choix ou le prendre à la légère.

Evidemment, la loi sur le parrainage a limité le choix au premier tour. Qu’importe, le pouvoir et l’opposition sont assez bien représentés pour que chaque citoyen puisse traduire en acte son aspiration à voir le pays gouverné par celui qui lui convient.

Donc, le citoyen doit pouvoir suivre, avec attention, la campagne électorale. Non pas dans son aspect folklorique et ludique, mais dans sa dimension dialogue, confrontation de programmes et d’idées.

C’est la meilleure façon de ne pas faire un choix que l’on regrettera par la suite.

Une campagne électorale n’est pas un moment de se faire de l’argent en profitant de l’offre contradictoire des hommes politiques et de leur aspiration à être élu

La réalité est que beaucoup de citoyens profitent financièrement de la concurrence politique. Ils monnayent un soi-disant soutien, exhibent des listes de souteneurs et manipulent parfois, allégrement, des leaders dans le besoin. Ces mercenaires politiques observables que dans nos pays, faussent le jeu démocratique en s’inscrivant ainsi dans une attitude antirépublicaine pernicieuse.

Le citoyen-modèle est celui qui est soucieux de l’avenir de sa nation, de celui de ses enfants et de la gestion adéquate des ressources et des institutions du pays par la classe politique.

Ce type de citoyen ne reste pas chez lui le jour du vote, portant le taux d’abstention à un niveau très élevé comme on le constate parfois. Ceux qui ont la paresse de voter sont dangereux pour le système démocratique. A la limite, ce sont des nihilistes ou des anarchistes.

Il faut alors que tous ceux qui sont inscrits sur le fichier électoral se déplacent pour aller voter et que la modification de la carte électorale ne les pousse pas à renoncer à ce droit avec l’exaspération observée lors des législatives de ne pas trouver son bureau de vote.

Partant, les notables et autres leaders qui s’affichent aux alentours des bureaux de vote pour influencer le choix de leurs concitoyens ne sont rien plus ni moins que des usurpateurs. Ils doivent, en conséquence, y être chassés par les forces de l’ordre.

Grosso modo, le 24 février prochain, les électeurs doivent se déplacer en masse et accomplir, dans la discipline, leur devoir citoyen.

Mais auparavant, ils sont tenus d’écouter les candidats, leurs offres techniques ou programmes afin que le choix soit le mieux éclairé possible.

Cet ‘’avis’’ ne s’adresse pas aux mercenaires politiques.

Assane Samb