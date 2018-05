Présidentielle 2019: Kara menace de ne plus soutenir Macky

Le Président Fondateur du Parti de la Vérité pour le pour le Développement menace de ne pas soutenir Macky Sall à l’élection présidentielle de 2019 « si ses propositions ne sont pas prises en compte’’.

«Nous avons soumis au Président Macky Sall des propositions d’ordre économiques et sociales entrant dans la mise en œuvre du PSE et notamment la territorialisation des politiques publiques pour que Touba ne soit pas laissé en rade, il s’agit de l’assainissement de la ville pour la lutte contre les inondations, son adduction en eau potable, la mise en valeur des terres choucory, le Projet Al Mountakha pour l’Autosuffisance Alimentaire du Sénégal (PAMAAS) et tant d’autres propositions entrant dans notre vision du développement endogène avec le concept Touba d’abord », rappelle le marabout politicien dans une note parcourue par Rewmi.com.

Et Kara de préciser clairement sa menace: « l’évolution de notre compagnonnage avec Macky Sall dépendra de l’attention qui sera portée au suivi de l’ensemble de ces propositions. »

A défaut, Serigne Modou Kara soutient que cela pourrait déterminer une alliance potentielle avec le candidat Abdoulaye Wade en cas de ballottage lors des élections de 2019. Voilà ce qui est clair ! Un Président averti en vaut deux