Présidentielle 2019 L’opposition lance une offensive d’envergure nationale et internationale contre Macky

La Conférence des leaders du Front démocratique et social de résistance nationale, qui regroupe plusieurs partis de l’opposition, passe à l’offensive contre le régime de Macky, à quelques mois de la présidentielle.

Après le vote de la controversée loi sur le parrainage, l’heure n’est plus à la parlotte, mais au combat. En conférence de presse hier, l’opposition a enclenché la grande offensive contre le Macky. La lutte prendra plusieurs formes : recours devant le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la CEDEAO et l’Union africaine, journées hebdomadaires de résistance nationale, actions d’information et de sensibilisation de masse, marches, tournées, meetings et grands rassemblements citoyens sur le terrain, dans toutes les localités et à travers la diaspora. Tout d’abord, le Conseil constitutionnel est dans le viseur du Front. «D’ores et déjà, nous le disons haut et fort aux membres du Conseil Constitutionnel, individuellement et collectivement, il n’est plus question que d’un côté, ils acceptent de se substituer au législateur à la demande de Macky Sall, et que d’un autre côté, ils se déclarent systématiquement incompétents devant les saisines de l’opposition, », avertissement les membres du Front. Qui préviennent qu’ils n’accepteront plus que les institutions républicaines de Ndumbelaan soient manipulées.

Un deuxième mandat, ça se mérite, ça ne se tripatouille pas !

Selon les membres du Front, la présidentielle de 2019 représente un énorme enjeu pour Macky Sall et son clan. Car, d’une part, ‘’ils veulent éviter de rendre compte du pillage scandaleux et de la prédation éhontée de nos ressources nationales, d’autre part, continuer de faire main basse sur le pétrole, le gaz, le zircon, le foncier ou autre secteur du patrimoine national. Voilà pourquoi Macky Sall et son clan s’agrippent au pouvoir par tous les moyens.’’ Par conséquent, le Front invite les forces populaires démocratiques et patriotiques à leur opposer une détermination supérieure. ‘’Macky et son régime doivent dégager et cela, ce n’est pas une affaire de partis politiques. Il en va du sort des générations actuelles et futures dans notre pays’’, fait remarquer le Front. Qui signale que le temps de l’unité et de la lutte pied à pied est arrivé.

M BA