Presidentielle 2019 L’opposition en pleine campagne 

A 12 mois de la Présidentielle de 2019, l’opposition commence à organiser des tournées à l’intérieur du pays pour rencontrer les Sénégalais et échanger avec eux. Ce, dans le but d’affûter leurs armes afin de pouvoir faire face au Président Macky Sall en 2019. Ce que certains Sénégalais assimilent à une campagne déguisée. Mais selon l’analyste Momar Diongue, il s’agit bel et bien d’une campagne. A l’en croire, l’opposition est dans son rôle puisqu’on n’est pas loin de la Présidentielle. «Il s’agit quasiment d’une campagne ou d’une précampagne. Et c’est lié à deux choses : premièrement, le délai de 12 mois qui nous sépare de la Présidentielle de 2019 est un trompeur parce que si l’on considère les 3 à 4 mois qui seront consacrés aux travaux champêtres, le mois de Ramadan où la classe politique est astreinte à une pause, les fêtes religieuses et les événements comme le Magal et le Gamou, on se rend compte qu’il y a 6 mois pendant lesquels la classe politique sera en trêve « , a-t-il fait savoir. Pour l’analyste politique, si l’opposition peut se permettre de faire ces tournées, ce n’est pas le cas pour les tenants du pouvoir qui fait face à la demande sociale. ‘’L’opposition est en train de faire le tour du Sénégal, elle n’est pas astreinte à des échanges publiques, à la gestion des affaires de la cité jusqu’à ne pas pouvoir s’aménager un calendrier pour aller à la rencontre de la population’’, explique l’analyste. Qui précise qu’il y beaucoup de dossiers brûlants sur la table du Président de la République, les mouvements sur le plan social avec les syndicats de la Santé et de l’Education qui sont sur le pied de guerre ».

Sidy THIAM