Présidentielle 2019: Macky dope ses troupes

Macky Sall a lancé ce mercredi la grande offensive pour assurer sa réélection. Le Secrétariat exécutif national de son parti s’est réuni autour de lui et le patron de l’Alliance pour la République a présenté sa stratégie de gagne à ses lieutenants. Au cours de la réunion, Macky Sall a fait remarquer à l’assistance qu’il ne reculera devant rien pour préserver les acquis du Sénégal. S’exprimant sur la reddition des comptes, l’apériste en chef se veut intransigeant. « Aucune pression, nationale ou internationale, ne me fera reculer. Mon option est de mettre fin à l’impunité, au détournement de deniers publics… », a réitéré le président Sall. Allusion à ces derniers rebondissements dans les affaires Karim Wade et Khalifa Sall.

Selon lui, des pays ont le droit de refuser une coopération visant à rapatrier des biens de certains dignitaires incriminés, mais cela n’empêchera pas le Sénégal d’user de tous les moyens pour rendre aux Sénégalais ce qui leur appartient. Macky Sall a donné à ses affidés le ton d’une offensive pour venir à bout des opposants qui inondent le terrain politique sans riposte. « Nous avons la majorité, la légitimité et c’est nous qui avons réalisé de belles choses pour les Sénégalais, alors pourquoi laisser le terrain aux autres ? », a lancé le candidat à sa propre succession.