Présidentielle 2019 Macky lance sa campagne électorale

Le Président de la République Macky Sall séjourne, du 19 au 20 février, dans les régions de Fatick et de Kaolack. Une visite sur fond d’inauguration de plusieurs infrastructures routières.

A moins d’un an de la présidentielle de 2019, la course vers le Palais est lancé. La majorité présidentielle s’organise pour ne pas laisser le champ libre au camp adverse, notamment à Idy, en tournée politique à l’intérieur du pays. Il nous revient de sources logées au Palais que le président Macky Sall entame du 19 au 20 février, dans les régions de Fatick et de Kaolack, une série d’inaugurations de plusieurs infrastructures routières. Le Président Macky Sall procédera à l’inauguration des routes Fatick-Kaolack, Dinguiraye-Nioro du Rip-Keur Ayip et Keur Wally Ndiaye-Passy-Sokone, nous informe le service com’ de la présidence dans une note parvenue à note rédaction. La même source d’ajouter que le Chef de l’Etat lancera en outre les travaux de construction du Grand Pont à péage de Foundiougne. ‘’Ces différentes infrastructures routières, porteuses de valeur ajoutée, contribueront ainsi à l’amélioration de la mobilité des personnes et des biens, au niveau national et dans la sous-région’’, mentionne-t-elle. Ce n’est pas tout. Cette visite sera aussi mise à profit par le Président Macky Sall pour échanger avec les populations et les différents acteurs évoluant dans le domaine des transports. Le Chef de l’Etat regagnera Dakar le mardi 20 février en début de soirée.

‘’Macky le plus grand homme politique au Sénégal’’

Le Président du mouvement politique Jaamu Askan Wi, le Serviteur du Peuple, candidat à l’élection présidentielle de 2019, fait une grosse révélation. Selon lui, le Président Macky Sall, est le plus grand homme politique au Sénégal. A son avis Macky est l’héritier du plus grand opposant des régimes de feu Léopold Sédar Senghor et d’Abdou Diouf. Ansoumana Dione s’explique : ‘’Tout le monde pensait, et cela était très légitime d’ailleurs, que le Président de l’actuel Parti Rewmi, Monsieur Idrissa Seck, devrait être son successeur à la tête du pays, comme le quatrième Président de la République du Sénégal. Mais, celui-ci a été perdu surtout par ses nombreux calculs politiques dont il subit jusqu’ici les graves conséquences de ses erreurs que le tout le monde connait. Et, contrairement à toutes les attentes, le Président Macky Sall, lui, est parvenu, tout seul, à atteindre son objectif d’être aujourd’hui là où il est, à la place de son Maître en politique, Me WADE’’. Ça, dit-il, c’est un très grand mérite qu’il faut lui reconnaître à Macky et c’est cette vérité qu’Idrissa SECK tente de changer en vain.’’ Oui, le Président Macky Sall n’a plus d’égal en politique au Sénégal et c’est Ansoumana Dione, prochain Président de la République du Sénégal, qui le dit.

M BA