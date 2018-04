Présidentielle 2019 Malick Gackou, l’Homme de la situation !

Brillant, pertinent et bénéficiant d’un esprit alerte et fertile, El Hadj Malick Gakou force le respect par le courage de ses idées et l’abondance de ses opinions politiques. Gackou, le « météore », trace sa route. Et l’engouement pour celui qui, aujourd’hui, semble le seul à fédérer l’opposition, est désormais au cœur de toutes les interrogations. Serait-il l’homme de la situation ? En tout cas, pour beaucoup d’observateurs, il remplirait, en tous cas, les caractéristiques de la figure providentielle. Celle-ci qui survient lors de crises graves. Or, nul n’en ignore, au Sénégal de Macky, nous connaissons justement aujourd’hui une période de crise économique et sociale profonde, mais aussi un divorce entre la classe politique et la population. Charismatique, et refusant le monopole du libéralisme, Malick Gackou incarnerait aujourd’hui mieux que personne le renouveau politique.

Qu’on le veuille ou non, l’homme séduit. Malick Gackou est l’incarnation de la constance et de la fidélité, des valeurs extrêmement rares au Sénégal. Gackou ne milite pas pour le pouvoir et ce qu’il donne, mais pour des principes. Brillant, pertinent et bénéficiant d’un esprit alerte et fertile, El Hadj Malick Gakou est un cadre qui force le respect par le courage de ses idées et l’abondance de ses opinions politiques. À la manière d’un félin, toujours à l’assaut, il s’est illustré dans tous les combats périlleux pour défendre son ex parti l’Afp, couvrir son ex leader et illustrer la vision politique de celui-ci pour un Sénégal debout et fier. En fait, Malick Gackou personnifie la radicalité dans la cohérence, dans la durée et dans la constance. Pour preuve, il n’a jamais été d’accord avec Moustapha Niasse de se ranger derrière l’Apr. «L’Afp est un Parti d’avenir. Il ne peut pas se permettre de laisser la place aux autres formations politiques», consentait-il à dire à son ex leader. Le renoncement à la candidature présidentielle de Niasse avait fini de creuser l’écart entre les deux hommes. La séparation fut inéluctable et aboutit, le 13 mars 2015, à l’exclusion de Malick Gakou de l’Afp. Le 21 mai 2015, fut né Le Grand Parti – Suxali Senegaal. Les forces qu’il a réunies dans et à l’appui du Grand Parti, avec son projet de société le PASS, témoignent du pouvoir de conviction de l’homme, de la justesse de son analyse et de la solution politique qu’il propose. L’homme ne s’accommode pas de compromis. En février 2013, il quitta son poste de ministre du Commerce, de l’Industrie et du Secteur informel et du gouvernement d’Abdoul Mbaye dont il décriait les orientations.

Le candidat le plus crédible !

Face à la crise socio-politique sans précédent, l’exil forcé de Karim Wade, l’emprisonnement de son ami et grand frère Khalifa – il retirerait sa candidature à la présidentielle si ce dernier est libre – Malick Gakou bénéficie par ailleurs d’une conjoncture largement favorable. Car c’est bel et bien l’échec de la présidence de Macky qui lui permet aujourd’hui de rallier à sa cause tous les déçus de la politique. En effet, il peut cristalliser les contestataires et ceux qui n’ont pas trouvé leur place. C’est un peu la voiture-balai de la politique. C’est dire qu’un vent de fraîcheur soufflera indéniablement sur la politique sénégalaise et, pour remporter la course au Boulevard de la République, le candidat Gackou devra tenir la distance et conserver jusqu’au soir du 24 février, l’image de celui qui peut changer les choses. La candidature de Gakou en 2019 répondrait à une exigence contextuelle du fait même que Malick Gakou est aujourd’hui, un des ténors les plus crédibles de la classe politique sénégalaise. Car les mêmes personnes occupent le champ politique, valsant d’un parti à l’autre selon des intérêts boursiers. Qui sauvera le Sénégal ? Gackou est le seul dont le parti émane un projet d’avenir à l’échelle de notre temps : Le PASS.

Georges Emmanuel NDIAYE

Un CV fourni

Malick Gackou est nourri d’expériences précoces et d’enseignements prolifiques qui en fait un silo inépuisable d’intelligence. Mieux, contrairement à des leaders de partis, il dispose d’un curriculum vitae riche et considère la politique comme un moyen d’expression de convictions et de lutte au bénéfice exclusif de la Nation, et non comme un métier.

Son parcours est illustratif à plus d’un titre. Docteur en économie, M. Gakou a été formé dans la haute administration, du pays au sein du cabinet de M. Famara Sagna, à l’époque président du Conseil économique et social, comme conseiller. Ancien directeur de cabinet du ministère de l’Equipement et du Transport, de 2000 à 2001 et président du Conseil régional de Dakar de 2009 à 2012, M. Gakou a été, à la fois, l’un des plus grands mécènes et managers de notre sport national.

À ce titre, il a dirigé avec brio le Guédiawaye football club avant d’être vice-président de la Fédération sénégalaise de football, ancien Ministre des Sports puis du Commerce, de l’Industrie et du Secteur privé, il a démissionné librement du gouvernement le 15 février 2013, suite à des divergences de fond, portant sur la trajectoire de la marche du pays, convaincu que les conclusions des Assises nationales seront jetées à la poubelle par l’équipe du Président Macky Sall.

Consultant puis directeur de Cabinet au Ministère de l’Equipement et des Transports, M. Gakou est élu Président du Conseil régional de Dakar en avril 2009, tout en officiant dans le secteur privé, en qualité d’Administrateur de société.

Il entre au Premier gouvernement du Président Macky Sall comme ministre des Sports en avril 2012, secteur qu’il connaît bien pour avoir été dans le passé, Président de Guédiawaye Football Club(GFC) après avoir exercé les fonctions de Vice-président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

Sept mois plus tard, El Hadj Malick Gakou change de portefeuille et devient ministre du Commerce, de l’Industrie et du Secteur informel. Il a été n°2 de l’AFP et cofondateur des deux grandes coalitions de l’opposition : Mànkoo Wattù Senegaal et Mànkoo Taxawu Senegaal, dont il a assuré avec beaucoup de réussite le poste de coordonnateur. Son engagement auprès des femmes et du monde sportif, des jeunes et des couches démunies, sont les marques vivantes qui justifient sa candidature à la présidentielle de 2019, pour conduire les vrais changements dans notre pays.