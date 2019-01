Présidentielle 2019 : Les mesures de Macky

Lors du Conseil des ministres d’hier, le président Macky Sall a pris de fortes mesures en perspective de la prochaine présidentielle. Le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions techniques, administratives, logistiques, audiovisuelles et sécuritaires requises, en vue d’un déroulement normal de la campagne électorale et d’une parfaite organisation de l’élection présidentielle du 24 février 2019 sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger. En outre, le Président de la République exhorte le Gouvernement à sensibiliser les populations, notamment les électeurs, à travers une campagne de communication adaptée, sur les modalités de déploiement des opérations électorales dans toutes les circonscriptions administratives.