Présidentielle 2019 Le Pm déjà au front !

De l’indépendance à nos jours, de tous les Premiers ministres qui ont défilé à la Primature, Mahammad Boun Abdallah Dione parait être dans une position à envier. Cerveau du Pse, brillant intellectuel, effacé et pratique dans les dossiers, il est déjà au front. Il ne lui manque que la touche politique.

Politique dans tous les sens. Au-delà de ses relations très intimes avec le Président de la République, il présente un Cv qui donne confiance, espoir à la jeune génération.

Depuis un moment, il est sur la sellette, profitant de ses rares sorties pour porter la réplique aux adversaires du Chef de l’Etat. Idrissa Seck, Pro Khalifa Sall où Ndoye Mendoza, tous ont reçu leurs doses de vaccin made by Dione. Soit. Mais au regard des ripostes, le Premier ministre, sans le savoir tombe dans le piège du fixisme en politique. La forme de réponse, dans le contexte comme dans sa finalité, manque d’impact. A qui est destiné le message ? Il ne réagit que lorsque l’opposition provoque. Alors qu’en pareille circonstance, les démarches devraient être autres. Elles ne sont pas dans des interviews de salon, entourées de petits cerveaux pensant détenir la timbale, « maitres » en communication politique et autour d’apéritifs qui le sauveront. Le terme n’est pas de trop, car à voir le climat social trop effervescent que semble cautionner l’écrasante majorité de l’opinion publique, Dionne se donne à cœur joie dans des classiques loin des gorgoorlou qui l’ont découvert lors des dernières législatives. C’est sur lui que compte le Président Sall pour arriver à bout de ses opposants dont le plus farouche est le maitre du verbe, détourneur de conscience et libre de tout mouvement, Idrissa Seck. Le leader de Rewmi ne cesse de pilonner l’Etat. Sans cesse. Et la réplique servie est l’agencement d’orthographes sans impact alors que la solution pouvait se limiter à Diamniadio où d’excellentes choses sont en train de se réaliser sous sa supervision.

De 2012 à aujourd’hui, six années de réalisations permanentes devraient suffire pour avoir les cartes en main et le vent en poupe. Si le Président Sall en arrive à supplier ses partisans de vendre ses réalisations, c’est parce qu’il y a quelque part un déficit réel de communication. Pas celle connue et dans laquelle beaucoup se sont perdus. La meilleure communication serait de descendre sur le terrain, de parler aux masses populaires, cette grande masse d’électeurs trop caractériels, de rencontrer les élèves grévistes, les paysans râleurs, les habitants de la banlieue, faire un tour dans les hôpitaux, discuter directement avec les acteurs, et non se confiner à longueur de journaux sur des taches techniques. On est à un an d’un rendez-vous crucial et le paquet de réponses mortelles contre les détracteurs du Président et ceux qui veulent sa place est à portée de main. Et comme c’est devant la maturité des êtres que l’idéal apparait en face du réel, ce peuple mûr qui avait porté Macky Sall au pouvoir, avec plus de 65% des voix, sait disséquer.

Des choses ont été réalisées, à côté certes, beaucoup d’erreurs politiques, mais l’espoir ne saurait être perdu. Il revient au Premier ministre de prendre en compte l’urgence de sa descente pour la promotion visuelle des réalisations du Président Sall et des perspectives qui se profilent à l’horizon. Il en a l’intelligence et le temps. Chose possible s’il se démarque des conseils « attitrés » de certains « cerveaux » de salon et de circonstance. Le populisme réel a ses bons effets surtout que les supports de constat sont exacts et visibles.

Pape Amadou Gaye