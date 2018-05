Présidentielle 2019 : Le procureur «brûle» les ailes de Karim

Les choses se clarifient pour le Pds, ou du moins sur le profil de leur candidat. Le procureur général du Qatar, le Docteur Ali Bin Fetais al-Marri, a fait son réquisitoire. Sans appel !

Avec cette sortie récente du procureur, les choses vont être dorénavant claires pour le Pds qui compte mettre en selle le fils de l’ancien Président Abdoulaye Wade. Exilé ou contraint de s’exiler, c’est selon, Karim Wade voit le ciel lui tomber sur la tête. Les accords secrets ayant abouti à sa surprenante libération le 24 juin 2016, alors que tous les chats étaient gris, lui sont rappelés par ses protecteurs à Doha. Déjà, à la mi-mars, le Dr Ali Bin Fetais Al Marri avait séjourné discrètement au Sénégal où il a été reçu par le Président Sall. Lors de cette audience, hormis les questions liées à la lutte contre la corruption, l’agitation politique avait été évoquée. Et pour le palais, cette effervescence depuis Doha foulait au pied les termes de l’accord ayant abouti à la libération du fils de Wade. Ce qui met à nu les lugubres conditions de la grâce que rien ne justifiait. Et pour parer à toute crise diplomatique, le Procureur a jugé nécessaire de rappeler à l’ordre un Karim qui cache des informations à ses troupes. C’est dans sa somptueuse résidence que Karim a reçu la visite de son ami qui a été au centre de sa libération. Une entrevue qui a duré plus de «trois tours d’horloge », selon des sources Qataries dignes de foi. Loin de l’aspect juridique sur les possibilités constitutionnelles de sa candidature après la grâce présidentielle, Karim Wade sait qu’il ne pourra pas être candidat en 2019. En tout cas, tant que Macky sera là. Et un forcing juridique aboutirait au vocabulaire rhétorique des cinq «sages». Quoi qu’il en soit, à dix mois de la prochaine présidentielle, le cirque n’a que trop duré pour la formation libérale en pleine campagne de vente des cartes. Clamant toujours et partout la candidature de Karim Wade, la direction déléguée du Pds joue contre son avenir et risque de rater le rendez-vous de 2019. A moins qu’une des dispositions de cet accord nocturne du 24 juin cache encore des schémas d’une offre assurant une réélection du Président Sall. Contre quoi encore ?

Pape Amadou Gaye