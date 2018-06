Présidentielle 2019: Le quatrième frère vient avec des armes

Il vient compléter le trio de la famille libérale. Du moins, celui « légendaire » compris entre Macky Sall, Idrissa Seck et Karim Wade. Samuel Sarr qui annonce sa candidature a bien des idées en tête et une lettre de mission bien définie. Une cible bien définie.

Peu connu du Sénégal des profondeurs et d’une importante frange de la jeunesse élective, Samuel Sarr, contre toute attente, affûte ses armes pour la course à la présidentielle. Une candidature jugée peu sérieuse eu égard au parcours « symbolique et solitaire » de l’homme, plus connu dans les dédales du monde des finances. Ce paysage lugubre mais qui lui sera d’un grand atout. Très présent dans les cercles très fermés du monde de la finance, cet ancien bras financier de Me Abdoulaye Wade et ministre sous sa présidence, veut tenter sa chance. Si l’on se fie à sa déclaration publique. Mais à y voir plus clair, la mise en scène de cette candidature cache beaucoup de non-dits. Et les premières salves indiquent clairement le personnage visé. Il s’agit d’Idrissa Seck dont il compte freiner la progression sur le terrain politique, mais aussi outre atlantique. Encore que les mauvaises langues le décrivent comme un pion du Président Sall, chargé de couper les vivres au président de Rewmi sur le plan international. C’est à ce jeu que Samuel Sarr va tenter de ralentir Idrissa Seck en brisant certaines relations. Même si c’est un secret de polichinelle que le pouvoir se négocie en France, les réseaux actifs du plus redoutable adversaire du chef de l’Etat sont actifs et continuent de le servir. Ces fontaines d’argent, véritables faiseurs de roi et virus mortels contre la stabilité des pays démocratiques africains, sont dans le viseur de Samuel Sarr. Et dans cette perspective, il peut causer beaucoup de tort à Idrissa Seck. Très écouté dans ce milieu où il a grandi, il battra campagne pour saboter et/ou à la limite réduire considérablement les soutiens de l’ancien Premier ministre. Il connait ses sources de financement et leurs modes de fonctionnement. A cela s’ajoute encore le récent feuilleton qui lui a amputé une part considérable de son électorat. Une situation dont il pouvait se passer. Dès lors, Samuel Sarr sait où il va et les coups qu’il compte donner seront mortels. Un arsenal qui ne servira qu’au camp présidentiel qui a du mal jusque-là à contenir l’avancée d’un homme qui, jusque-là et malgré les impertinences, comme un chat, sort miraculeux de ses propres décombres. Et d’ici à l’ouverture de la campagne pour la présidentielle, on n’en verra. Et encore. L’opinion saura apprécier.

Pape Amadou Gaye