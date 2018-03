Presidentielle 2019 « Le serment de Mame Adama Guèye… »

Maître Mame Adama Guèye a procédé, ce week-end, au lancement officiel de son mouvement « Sénégal Bou Bess’’. Il a, à cette occasion, fait la promesse qu’il aspire à la haute responsabilité de Président de la République dans le but exclusif de servir notre vaillant peuple et ses intérêts supérieurs.

Mame Adama Gueye, président du mouvement « Sénégal Bou Bess », a annoncé ce samedi sa candidature pour l’élection présidentielle de 2019. Il a fait cette annonce à l’occasion du lancement officiel de son mouvement « Sénégal Bou Bess ». « J’ai décidé, sur la proposition du mouvement et avec l’accord de ma famille, de me porter candidat à l’élection présidentielle de 2019. En le faisant, je mesure la gravité de cette décision et ma responsabilité au regard du sens que je donne à cet engagement vis à vis de mes concitoyens », a déclaré Mame Adama Gueye. Selon lui, sa candidature est motivée par le désir de servir le peuple sénégalais : « Je fais le serment solennel devant Dieu et devant le peuple sénégalais, que j’aspire à la haute responsabilité de Président de la République dans le but exclusif de servir notre vaillant peuple et ses intérêts supérieurs », a-t-il juré. Ainsi, M. Gueye de préciser que le candidat compte se baser sur son mouvement et sur toutes les forces vives du pays pour accéder au Palais : « Notre mouvement Sénégal Bou Bess entend porter ce projet en partage avec toutes les forces vives de la Nation et tous les patriotes qui placent les intérêts supérieurs de la Nation au-dessus de tout autre intérêt. Nous entendons inscrire notre démarche et nos actions dans une dynamique trans-partisane et transgénérationnelle», a-t-il annoncé.

Cependant, l’ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal de prôner pour une révolution copernicienne afin d’ouvrir la voie du véritablement changement dans le sens des intérêts des Sénégalais. « Le jeu a assez duré. Nous avons les signes extérieurs d’une république. Une séparation des pouvoirs qui n’en est pas une. Une prédominance d’un pouvoir exécutif sur les autres pouvoirs », a-t-il dénoncé. Et déclare s’inspirer des conclusions des Assises nationales et du rapport de la Commission nationale de réforme des institutions. Pour Me Gueye, il est important de publier les rapports de l’OFNAC et de l’Inspection générale d’Etat (Ige) couvrant l’année 2016, conformément à une « coutume républicaine ». « Si le président n’a pas la volonté de recevoir la présentation publique des rapports, ces institutions ont l’obligation, du fait de la loi, de publier les rapports. La loi est au-dessus de tout le monde. La loi s’impose à ces institutions », a-t-il dit. Par ailleurs, la robe noire de noter un patriotisme économique négligé. « On doit mieux prendre en charge le secteur privé national. On n’a pas un secteur privé national fort. Le secteur privé national est négligé », a-t-il laissé entendre. Et pense que l’agriculture doit être le moteur de l’économie, car n’ayant pas une vision stratégique claire par rapport à l’agriculture.

Khady Thiam COLY