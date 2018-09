Présidentielle 2019: Sonko prévient l’Armée

Ousmane Sonko a officiellement déclaré sa candidature ce dimanche à la place de l’Obélisque. Mais, le leader de Pastef a tenu à lancer un appel aux forces de l’ordre et de sécurité. Car, révèle-t-il, le chef de l’Etat veut faire du forcing.

«Je lance un appel aux forces de l’ordre: ce qu’ils n’ont pas permis à Diouf et à Wade, qu’ils ne le permettent pas à Macky Sall. Car, de sources sûres, durant cette élection, ce qu’il veut faire, c’est de déclarer sa victoire à 54% et déclarer le couvre-feu. Que l’armée ne l’accepte pas et que la gendarmerie ne l’accepte pas. Car ils font partie du peuple», a invité l’ancien agent de la Direction générale des impôts et domaines.

Sonko a ainsi mis en garde le président Macky Sall et son gouvernement: «Voler l’élection ne passera pas», prévient-il. Au peuple sénégalais, Ousmane Sonko rappelle que le pays est «à un moment historique», puisque «nous ne sommes jamais aussi proches de nous débarrasser d’un système dont le pays a tant souffert.»