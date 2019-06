Présidentielle 2019: Tfm et 2Stv épinglés par l’UE

Des chaines de télévisions locales ont été épinglées par l’Union européenne pour non respect des “principes d’équité et d’équilibre”, lors de la couverture de la Présidentielle de 2019. Il s’agit, selon Walfadjri, de la 2stv et de la Télévision Futurs Médias (Tfm). Elles sont accusées d’avoir couvert davantage la coalition et accordé plus de temps d’antenne à la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. L’Ue européenne reproche également de nombreux médias privés nationaux de ne pas respecter les dispositions du Code électoral, notamment l’interdiction de toute publicité politique. Le Cnra a été aussi épinglée par le rapport de l’UE, accusant l’équipe de Babacar Diagne l’absence de sanctions contre les médias auteurs de violations.