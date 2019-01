Présidentielle: les chiffres d’Aly Ngouille

Le budget de la Présidentielle du 24 février a été dévoilé. Une enveloppe de 14 milliards de francs Cfa a été mobilisée pour l’organisation des élections. Selon le ministre de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye repris par L’Observateur, sur les 14 milliards, les 5 ont été dépensés sur les cartes d’électeurs. 6.160.000 de cartes d’identité biométriques faisant office de cartes d’électeurs, ont été distribuées sur l’ensemble du territoire national. Ce qui fait un taux de 95,26 contre 26 % de taux de distribution en 2007, au début de la campagne électorale, indique le ministre, précisant qu’il n’y a plus de rétention de cartes d’électeurs. Sur les 6.050.075 cartes issues d la refonte du fichier, plus de 5,9 millions ont été distribuées. Soit un taux de 97,56%. Le nombre total de cartes d’électeurs non encore retirées, s’élève à 306.839, soit 4,64 %.

Le fichier électoral contient 6.683.043 électeurs répartis dans 15.397 bureaux de vote et 6.919 lieux de vote. Aly Ngouille a aussi indiqué que Dakar, Thiès et Diourbel font la moitié du corps électoral et qu’il y a 200.000 mille inscrits à Touba Mosquée où seuls 15.000 électeurs sont concernés par la modification de la carte électorale. Un changement sur lequel, déplore Aly Ngouille, beaucoup de gens parlent sans en comprendre les tenants et aboutissants.