Présidentielle: Le CNRA sensibilise les jeunes reporters du Sénégal

Le processus de supervision et de contrôle de la couverture médiatique de l’élection présidentielle du 24 février 2019, va bientôt démarrer, avec le début de la précampagne, et se poursuivra jusqu’à la tenue du scrutin. En prélude à cette élection, le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (Cnra) a organisé, hier, une journée d’information et de sensibilisation des jeunes reporters du Sénégal. Les hommes de média ont été sensibilisés sur, entre autres, les innovations introduites au code électoral et vote hors bureau originel des professionnels des médias. Sur ce point, Bernard Casimir Demba Cissé, Directeur de la formation et de la communication a porté à l’intention des journalistes, militaires, gouverneurs (…) qu’ils peuvent voter hors de leur bureau originel, à condition de disposer d’une carte d’électeur et d’un ordre mission spécial signé par, si c’est un journaliste, le patron de la rédaction, le gouverneur et le Cena. De son côté, Matar Sall, Cnra-directeur de cabinet du président, a axé son speech sur les modalités pratiques d’organisation et de couverture médiatique des périodes électorales. Il a soutenu que le rôle du journaliste, le jour de l’élection, doit se limiter à rendre publique simplement les résultats affichés dans les procès-verbaux. A l’en croire, les hommes de média n’ont pas également le droit de demander qui a gagné ou d’intervenir dans le dépouillement. Ils doivent être neutres. Quant à Ibrahima Bakhoum, consultant, il a porté son intervention sur les pratiques conformes aux règles d’éthique et de déontologie dans les médias. « Le journaliste ne doit pas écrire du n’importe quoi pour remplir sa page. Il faut éviter d’aller chercher des détails qui n’ont absolument aucun intérêt pour le public. Si vous perdez la crédibilité, vous ne valait plus rien. Le journaliste doit se débrouiller pour s’assurer qu’il est suffisamment crédible. Le journaliste doit savoir sur quoi il informe, de quoi il informe, même sous la pression. Il faut être très prudent. Le journaliste est supposé avoir la liste des candidats. Le journaliste doit aussi éviter des accointances suspectes », a-t-il lancé. Pour terminer, le patron du Cnra, Babacar Diagne, a rassuré les journalistes que toutes les mesures seront prises pour la bonne couverture de ladite élection présidentielle.

Cheikh Moussa SAR