Présidentielle de 2019 Idy, la botte secrète de Mankoo

REWMI.COM- En juillet dernier, lorsque le leader de Rewmi Idrissa Seck avait accepté de se ranger derrière le Maire de Dakar Khalifa Sall, peu d’observateurs avaient prêté attention à l’incohérence apparente de ce choix. Tout le monde a fait comme si cela coulait de source. Qu’un leader de la trempe d’Idrissa Seck deux fois candidats à la présidentielle et patron d’un parti structuré semble prêter allégeance à un cadre certes expérimenté en politique, mais qui n’a pas encore fait ses preuves en dehors de Dakar où il a gagné à deux reprises la Mairie, nous a semblé relever d’une fiction politique. Mais, non, c’était bien réel. Idy était dans la coalition Manko Taxawu senegaal qui avait comme patron Khalifa Sall.

Personne n’a jamais songé au fait qu’un gentleman agreement pouvait pousser ses leaders à choisir quelqu’un pour les législatives et un autre pour la Présidentielle. Ce scénario est d’autant plus plausible qu’en juillet, le Maire de Dakar était encore en détention et vu ce qui s’était passé avec Karim Wade, il est peu probable que la machine judiciaire desserre l’étau autour de lui. Ils sont nombreux à penser qu’il sera inéligible au sortir des audiences qui vont se poursuivre le 23 janvier prochain. Alors, Bamba Fall le Maire de la Médina et proche de Khalifa a trahi un secret : C’est Idy le candidat de Mankoo en 2019. L’opinion vient ainsi d’être mise au courant d’une idée qui me semble avoir été peaufinée en interne dans la coalition et fait l’objet d’instances réflexions.

Jamais Bamba Fall n’aurait eu l’audace de faire une déclaration aussi importante si les leaders de la coalition ne s’étaient pas concertés et n’étaient tombés d’accord sur ce cas de figure.

A notre avis, l’ordre normal des choses serait ainsi rétabli. Il est clair que Khalifa Sall peut diriger une coalition de l’opposition aux législatives mais se rangerait logiquement derrière Idrissa Seck pour la Présidentielle. Autrement, il faudrait convenir à avoir deux candidats. Or, comme l’avenir de Khalifa est sujet à caution, Idy semble être la seule alternative même si Malick Gackou jouit d’un certain charisme. Mieux, si un tel scénario avait été rendu public dès le début, il serait possible que le pouvoir soit moins regardant sur les ambitions politiques du Maire de Dakar. Malheureusement, tout s’est déroulé comme s’il constituait, à lui seul, un danger pour Macky sur la route qui le mènerai à un second mandat.

Si ce scénario très probable s’avérait, cela voudrait dire que Khalifa est non pas victime de ses ambitions mais d’une mauvaise politique de communication dans Mankoo.

Le leader naturel de la coalition est Idy comme celui de toute l’opposition est Me Wade.

C’est pourquoi, il est peu probable que ces deux coalitions aillent ensemble à la Présidentielle. C’est le schéma des législatives qui risquent de se répéter l’année prochaine. Mankoo aura son candidat, probablement Idrissa et la coalition gagnante Wattu Senegaal, le sien même si l’on n’est pas à l’abri de surprises qui pourraient venir du Pds.

Dans tous les cas, la mission de Mankoo est de ne pas se focaliser sur Khalifa Sall et de resserrer l’unité autour de la coalition. Car, la meilleure manière de venir au secours du Maire de Dakar est de gagner les élections de 2019. Mais le camp d’en face n’a pas dit son dernier mot.

Assane Samb/Rewmi quotidien