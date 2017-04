PRESIDENTIELLE EN FRANCE : Le Pen s’en prend au « front républicain tout pourri » et traite Macron de « faiblard »

La présidente du Front National (FN) Marine Le Pen démarre sa compagne de second tour ce lundi. Très en colère contre les candidats déchus et personnalités qui soutiennent son adversaire Emmanuel Macron, Le Pen s’en prend « au front républicain tout pourri » et traite Macron de « faiblard » sur les questions du terrorisme.

Qualifiée au second tour avec 21,53 % à l’élection présidentielle en France derrière le jeune candidat du mouvement « En marche », Emmanuel Macro avec 23,75%, Marine le Pen peine à avaler le soutien des candidats déçus à son adversaire Emmanuel Macron. Certes la chance semble être du côté du jeune Macron mais, connaissant le Pen, c’est dire que ses propos sont souvent émaillés d’arrogance. Pour sa campagne du second tour qu’elle vient d’entamer, ce lundi, en déplacement à Rouvroy (Pas-de-Calais), informe le site le parisien, elle s’en prend «au vieux front républicain tout pourri, dont plus personne ne veut, que les français ont dégagé avec une violence rare, essaie de se coaliser autour de M. Macron». Cette colère se justifie sans doute par le fait que ses adversaires s’unissent derrière Macron afin de l’empêcher d’accéder à la magistrature suprême. La source de nous apprendre que dès dimanche, de nombreuses personnalités de Droite comme de Gauche ont appelé à faire barrage à l’extrême droite en votant Emmanuel Macron le 7 mai. Le Pen de tancer cette coalition : «J’ai presque envie de dire tant mieux ! ».

« Faiblard »

A cet effet, la candidate du Front National, d’après la source, dit n’avoir «pas de déception» quant à son score au premier tour dimanche (21,53% selon les derniers résultats). Confiante d’elle, «Nous sommes des challengers pleins d’espérance et de dynamisme» fait-elle savoir. Et de rassurer : «Je suis venue pour démarrer cette campagne du second tour de la seule manière que je connaisse, à savoir sur le terrain, avec le peuple français, pour attirer (son) attention sur des sujets éminemment importants, aujourd’hui celui du terrorisme islamiste».

Concernant le terrorisme, ce fléau qui sévit en France de plus en plus, la Présidente de Front National de montrer l’incapacité de son adversaire et indique : «le moins que l’on puisse dire, est que M. Macron est faiblard» sur les questions du terrorisme. «Il avait même le lendemain de l’attentat (des Champs-Elysées jeudi soir) indiqué qu’il n’allait tout de même pas faire un programme contre le terrorisme en une nuit», a-t-elle ajouté.

Safiyatou Diouf