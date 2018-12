Présidentielle : Hadjibou investi

Cheikh Hadjibou Soumaré a été investi candidat à la présidentielle de 2019 par les jeunes du Mouvement “Hadjibou 2019”. Ces derniers se sont réunis ce samedi 1er décembre 2018 au siège dudit parti. «Nous, jeunes du Mouvement “Hadjibou 2019”, soutenons et investissons notre candidat, le président Cheikh Hadjibou Soumaré, en perspective de l’élection présidentielle de 2019. Nous, jeunes, avenir du Sénégal, leaders de demain, prônons la démocratie et les valeurs républicaines portées par Hadjibou Soumaré. Nous nous engageons pour un Sénégal de paix et sommes convaincus que le président Hadjibou Soumaré est un homme dont l’expertise n’est plus à démontrer. Il est celui qui peut redresser la trajectoire du Sénégal et reconstruire le pays», a déclaré le porte-parole des jeunes, Mouhamed Diallo. Mouhamed Diallo et ses camarades ont, par la même occasion, mis en place une structure fédérative dénommée Coordination des jeunes de la coalition Hadjibou 2019, ainsi que le Réseau des volontaires de ladite coalition.