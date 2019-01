Présidentielle: IMF disqualifie Khalifa Sall

Le Ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall réduit a néant les chances de Khalifa Sall à participer à la Présidentielle du 24 février 2019. Le Garde des Sceaux qui réagit au débat juridique sur le rabat d’arrêt que comptent introduire les avocats de Khalifa Sall, estime qu’il n’y aucune disposition dans la loi qui affirme, de manière claire, que le rabat d’arrêt est suspensif.

“Depuis un certain temps, les uns et les autres se prononcent sur le rabat d’arrêt. J’attends certains dire qu’il est suspensif, mois je dis qu’ils sont courageux et ils sont libres de donner leurs points de vue. Pour les autres, il ne l’est pas, eux aussi donne leurs points de vue. Il y a dans la loi, aucune disposition qui affirme de manière claire que le rabat est suspensif. Il n’y en a pas, s’il y en a, qu’on me le montre”, argument-t-il, rapporté par L’Observateur.

Le Garde des sceaux d’ajouter : “Ce qu’il y a c’est un système de renvoi que chacun interprète à sa manière. Mais, encore une fois, dans un Etat de droit, ce n’est pas les avocats qui disent le droit. Dans un Etat de droit ce ne sont pas les professeurs qui disent le droit, ce ne sont pas les journalistes qui disent le droit… Tout le monde peut dire son mot, mais le dernier mot revient au juge”.