Présidentielle: Karim et Khalifa disqualifiés

La liste provisoire des candidats à l’élection présidentielle est publiée. Des sept candidats initialement retenus, cinq sont passés. Il s’agit de Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, El Hadji Issa Sall et Madické Niang.

Sans trop de surprise, Khalifa Sall et Karim Wade sont recalés, rapporte le reporter de iRadio.

Karim Wade et Khalifa Sall ont été recalés à cause des dispositions de l’article L27 et L31. Lequel stipule que leurs casiers judiciaires n’est pas vierges. Les deux candidats ont 48 heures pour exercer leurs droits de réclamation. La liste définitive qui sera publiée le 20 janvier ne sera possible d’aucun recours.