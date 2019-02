Présidentielle: L’ex Dga de la Police disqualifie Macky

Le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite, Boubacar Sadio, se prononce sur la Présidentielle. Dans une note parvenue à Rewmi Quotidien, l’ancien Directeur général adjoint de la police nationale souligne que Macky Sall est moralement disqualifié pour diriger le pays.

« Macky a lamentablement échoué »

« Macky Sall a lamentablement échoué sur les objectifs et priorités majeurs qu’il s’était fixés ; et conscient de cela, il développe une rhétorique sur ses réalisations dont la plupart ne sont que des éléphants blancs, c’est-à-dire des infrastructures grandioses et couteuses, mais d’une faible utilité. De nombreux spécialistes ont démonté à suffisance l’absence totale de rationalité tant au niveau des couts, de la pertinence que de l’opportunité. On pourrait en autres citer l’autoroute électoraliste « Ila Touba », nom qui n’apparait dans aucun document, et le fameux TER, fermé aussitôt après avoir été inauguré ; un TER qui, en plus d’être futile, crée d’énormes désagréments aux populations dont les quartiers sont des ghettos urbains. Des opérations d’arnaque puériles, naïves et démagogiques. Ces réalisations sont, pour la plupart, faites à partir de dons, de prêts concessionnels ou d’alliances. Vraiment pas de quoi pavoiser. »

« La parole de Macky est dangereusement spécieuse »

«Le bilan axiologique du Président sortant Macky Sall, le disqualifie pour solliciter à nouveau les suffrages des Sénégalais pour un deuxième (je dis bien un deuxième) mandat qui sera plus catastrophique et davantage calamiteux pour notre pays aujourd’hui dépossédé de sa souveraineté dans tous les domaines d’activités stratégiques. Et quand on est moralement disqualifié, toutes les autres légitimités s’effondrent. Chez nous Africains, l’imaginaire populaire considère que le pouvoir d’un Président est d’essence divine, c’est pourquoi son titulaire apparait comme un être exceptionnel, représentant de Dieu sur terre, par conséquent, paré de toutes les vertus, et qu’à ce titre, sa parole ne peut qu’être sacrée. Un chef ne doit et ne peut mentir. Malheureusement, il a été constaté à suffisance que la parole de Macky Sall est instable, légère, dangereusement spécieuse et qu’elle ne mérite guère qu’on lui accorde un quelconque crédit. Le Président sortant a publiquement menti devant son peuple et la communauté internationale en niant des propos qu’il avait tenus ; une contrevérité démentie aussitôt et publiquement. Tout récemment, l’ancien Président de la République, Maitre Abdoulaye Wade, l’a publiquement accusé devant le khalife général des Mourides d’avoir menti en déclarant avoir reçu de ses mains la somme faramineuse de sept milliards de nos francs. Jusqu’au moment où ces lignes sont écrites, aucun démenti, aucune réaction. C’est un impératif pour le Président Sall de laver son honneur, et publiquement, sinon il ne fera que confirmer sa réputation d’être porté sur le mensonge. C’est une image désastreuse qui le suivra tout le reste de sa vie. J’ai de la peine à parler de mensonge concernant une autorité et je m’excuse de la crudité du vocable. Malheureusement je n’arrive pas à trouver une équivalence lexicale.»

« Le silence complice des intellectuels et des religieux »

«Ce qui est présentement déplorable dans notre cher pays, c’est le silence complice, voire coupable, de nos élites intellectuelles, universitaires et religieuses, qui semblent avoir perdu leur capacité d’indignation, de contestation, de revendication et leur rôle social de vigie et leurs fonctions reconnues de conscientisation pour que les équilibres sociaux soient maintenus. Accepter l’autorité d’une personne dont les comportements et attitudes sont des antivaleurs et des contrevaleurs, c’est nier sa citoyenneté et brader sa dignité. Que voulez-vous ? Le Dieu argent a réussi à imposer sa religion corruptrice à la société où ceux qui sont censés éclairer les esprits, éveiller les consciences pour les extirper de l’obscurantisme, sont les premiers et les plus prompts à pactiser avec le diable par cupidité. »

Rassemblés par M. BA