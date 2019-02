Présidentielle : Macky écrit à ses militants

LA LETTRE DE MACKY SALL

« Notre Coalition de la Majorité Présidentielle a démontré sa très grande efficacité lors de la phase de collecte des parrainages.

Je voudrais à tous exprimer toute ma gratitude pour l’effort considérable que vous avez déployé pour réunir les signatures de plus de 3600000 parrains, au niveau de l’ensemble des circonscriptions électorales.

Il vous a fallu aller au plus proche de nos concitoyens pour un dialogue de proximité ouvert et soutenu, utilisant les éléments de notre bilan et nos réalisations au niveau des communes, des départements ou des régions. Ce contact direct nous a aussi permis de faire remonter d’importantes indications sur les préoccupations actuelles de nos populations ainsi consultées.

C’est pour cette raison que j’ai décidé de donner une priorité à la proximité dans cette campagne électorale qui doit rester focalisée sur le terrain, afin de faire voter le plus grand nombre d’électeurs favorables au travail que nous avons réalisé pendant les 7 dernières années.

Je demande aux Coordonnateurs de Comité Électoral d’organiser, en étroite collaboration avec l’ensemble des mandataires, les responsables politiques de notre Grande Coalition Benno Bokk Yaakaar et les volontaires du candidat, les activités de proximité requises pour convaincre et accompagner nos électeurs et sympathisants pour un vote massif. La démarche du « porte-à-porte » doit être privilégiée pour plus d’efficacité.

J’invite l’ensemble de nos responsables politiques nationaux comme ceux de la Diaspora et des responsables locaux de la Grande Coalition Benno Bokk Yaakaar à rejoindre leur base pour prendre part à l’important effort demandé afin rendre notre victoire encore plus large.

Je vous donne, rendez-vous au soir du 24 Février 2019 pour fêter notre victoire dans la joie et l’allégresse. »

Macky SALL