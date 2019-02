Présidentielle : Macky Sall prend un engagement de taille

« Au moment où je vous parle, mon gouvernement a créé 491.000 emplois entre 2012 et 2019. J’ai pris un nouvel engagement, créer un million d’emplois pour le quinquennat », et revoila le président sortant dans un nouvel engagement au stade Alassane Djigo de Pikine

500 mille emplois en 2012 et un million (1.000.000) en 2019, chiffre élevé mais réalisable selon Macky Sall. Selon le leader de la coalition Benno Bokk Yakaar, le millions d’emplois proviendra de programmes divers, tels que « le Programme Habitat, le programme Pse vert, les programmes d’agricultures, la Der, l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes », etc.le millions d’emplois proviendra de programmes divers, tels que « le Programme Habitat, le programme Pse vert, les programmes d’agricultures, la Der, l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes », etc.