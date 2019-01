Présidentielle: Macky secoue l’administration territoriale

A moins de deux mois de la présidentielle du 24 février 2019, Macky Sall a procédé, hier, en Conseil des ministres, à un vaste chamboulement avec des affectations tous azimuts dans l’administration territoriale.

A l’approche de la présidentielle, le Président de la République, Macky Sall, a chamboulé l’administration territoriale. Plusieurs préfectures et sous-préfectures sont touchées. Gorgui Mbaye, Administrateur civil principal, précédemment Préfet du Département de Foundiougne, est nommé Gouverneur de la région de Fatick. Il remplace Souleymane Ciss, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Amadou Bamba Koné, Administrateur civil principal, précédemment Préfet du Département de Linguère, est nommé Inspecteur de l’Administration centrale et territoriale au ministère de l’Intérieur, en remplacement de Amadou Dème, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Ousseynou Mbaye, Administrateur civil principal, précédemment Adjoint au Gouverneur de la région de Kaffrine chargé des Affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Foundiougne, en remplacement de Monsieur Gorgui Mbaye appelé à d’autres fonctions. Mbassa Séne, Administrateur civil principal, précédemment Adjoint au Gouverneur de la région de Kaolack chargé des Affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Linguère. Il remplace à ce poste Amadou Bamba Koné, appelé à d’autres fonctions.

Cyprien Antoine Mballo, Administrateur civil principal, précédemment Adjoint au Gouverneur de la région de Kolda chargé des Affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Saraya en remplacement de Monsieur Amadou Matar Cissé, appelé à d’autres fonctions. Amadou Matar Cissé, Administrateur civil principal, précédemment Préfet du Département de Saraya, est nommé Adjoint au Gouverneur de Kaffrine chargé des Affaires administratives, en remplacement Ousseynou Mbaye, appelé à d’autres fonctions. Ngoné Cissé, Administrateur civil, précédemment Adjoint au Gouverneur de la région de Thiès chargé du Développement, est nommée Adjoint au Gouverneur de la région de Thiès chargé des Affaires administratives, poste vacant. Oumar Ndiaye, Administrateur civil, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé adjoint au Gouverneur de la région de Thiès chargé du développement en remplacement de Madame Ngoné Cissé, appelée à d’autres fonctions.

Macky fait le ménage chez Yaya Abdoul Kane

Ce n’est pas tout. Il y a eu des changements au département du Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire. Faly Seck, titulaire d’un Master en finances et gestion publiques et d’un Master en passation des marchés et gestion de projets, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE) du Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire. Abdourahmane Mbade Sène, Enseignant-Chercheur en aménagement du Territoire à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, est nommé Directeur de l’Aménagement du Territoire du Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire. Mbagnick Diouf, Professeur d’Enseignement technique, est nommé Directeur de la Promotion du Développement territorial du Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire. Aliou Ousmane Sall, Géographe, Expert en Aménagement et Gouvernance territoriale, est nommé Directeur de l’Etat civil du Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire.

M. BA