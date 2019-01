Présidentielle: Le Meds appelle à des élections apaisées

De l’Economie, le président du Mouvement des Entreprises du Sénégal a glissé à la politique, appelant à des élections apaisées. A un mois des échéances électorales qui s’annoncent mouvementées, le Meds a pris les devants pour apaiser les esprits. «J’invite à la responsabilité citoyenne pour la tenue d’une élection présidentielle apaisée le 24 février 2019 », a exhorté Mbagnick Diop, soulignant que cela permettra de maintenir le cap de «notre développement économique et social.» «Une élection apaisée est la seule garante d’un meilleur avenir pour la jeunesse dans un Sénégal prospère et dynamique, sans lequel l’emploi ne peut se répandre à toutes les catégories sociales et dans tous les territoires du Sénégal», a notamment dit le président du Meds.