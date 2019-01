Présidentielle: Sonko a bien demandé le report

Ousmane Sonko a bel et bien envoyé un courriel à l’opposition pour le report de la Présidentielle. Dans le courrier dont détient copie Le Quotidien, Sonko estime que le boycott doit concerner tout le monde et être accompagné d’actions sur le terrain. détaillant ses motivation. Voici le mail

« Bonjour à tous

J’ai reçu de mon représentant le compte rendu détaillé de la réunion d’hier soir.

Je crois que nous n’y sommes pas du tout si l’on pense que c’est par des correspondances et des recours qu’on fera bouger Macky Sall. Il faut des solutions radicales face à la violence d’Etat multiforme. Il faut envisager le refus de tous de participer à l’élection présidentielle dans ces conditions de forcing et de vol.

Deux conditions obligatoires :

1- Le boycott doit concerner l’ensemble des 26 candidats de l’opposition (admis comme recalés au parrainage). Sans une seule exception ;

2- Nous devons être sûr que chacun fera le nécessaire pour un vrai rapport de force sur le terrain et sans agenda personnel ni arrière calcul. Nous sommes à une semaine de la proclamation de la liste provisoire, 2 semaines de celle de la liste définitive, 25 jours du début de la campagne, il est temps de savoir si on peut ou non et foncer ensemble ou libérer chacun.

Cordialement. »