Présidentielle : Trump, Peugeot et «patate», l’histoire de la chanson de soutien à Macron

Ancienne banquière reconvertie dans la chanson, GingerL se positionne pour Emmanuel Macron dans un clip mis en ligne samedi. La vidéo a été filmée au volant d’une voiture en plein Paris.

«En Maaaaaaaaarche ! Ca maaaaaaaaaaaaaaarche pour moi et tooooooooooooi!» Si ces paroles vous disent quelque chose, c’est que vous êtes tombé sur cette vidéo au hasard des réseaux sociaux. Celle où l’on voit une chanteuse scander son soutien au mouvement d’Emmanuel Macron dans un clip filmé dans une voiture sur fond de pop et aux paroles volontaristes ou naïves, selon l’opinion politique du téléspectateur.

L’interprète du titre? Une chanteuse nommée GingerL, ex-banquière reconvertie et qui se dit «bluffée» par l’ancien ministre de l’Economie de François Hollande. «En l’écoutant parler, j’ai trouvé qu’il avait une énergie incroyable et qu’il était remarquable en termes d’intelligence. Quand je me suis réveillée le matin de l’élection de Donald Trump, je me suis dit que l’on se devait d’agir avant qu’il ne soit aussi trop tard chez nous.»

Problème, «En Marche» n’inspire pas énormément l’artiste. Mais voilà qu’un beau jour, elle se lève avec le gimmick «En marche, ça marche» en tête puis écrit rapidement le reste des paroles. Et s’empresse d’aller tourner le clip dans les rues de Paris au volant de la Peugeot familiale.

«Si on me demande de chanter à son investiture, je ne pourrai pas refuser»

«C’est un hommage à « Carpool Karaoke » (où un animateur de la TV américaine fait chanter des vedettes dans son véhicule) et à cet esprit pop que j’adore. Je veux que ce clip donne la patate à ceux qui le regardent et qu’il donne envie de se mobiliser dans cette élection», explique GingerL, qui se félicite des quelque 70.000 vues réalisées par la vidéo sur YouTube.

Et Emmanuel Macron dans tout ça ? La chanteuse assure ne pas avoir associé son parti à cette démarche. «C’est compliqué pour eux, je sais que ça pourrait être délicat de s’y associer dans leur plan de com, glisse-t-elle. Lui s’il l’écoutait, je suis sûr qu’il comprendrait quel était mon objectif. Et s’il est élu et qu’on me demande de la chanter à son investiture, je ne pourrai pas refuser.»

