Présidentielle: La violence commence par les cols blancs

La violence que tout le monde craignait, s’impose, à petits pas, sans que l’on s’en rende compte vraiment. Malheureusement, elle commence par les cols blancs, ces cadres aisés de la politique qui sont censés être pourtant les sentinelles de la démocratie.

Hier, c’était l’Assemblée nationale avec les éternelles querelles de clocher. Le temps de parole a fait que des députés ont dû en venir aux mains, comme mode d’expression de leurs colères.

Aujourd’hui, ce sont les leaders politiques de tous bords. Le prétexte, le dépôt de leurs candidatures au Conseil constitutionnel et, par ricochet, leurs listes de parrainage.

Malick Gackou du Grand Parti et Mimi Touré responsable des collectes de parrainage de la coalition au pouvoir, et bien d’autres responsables politiques se sont fait remarquer par leurs déterminations à vouloir passer en premier pour éviter justement des inconvénients liés au possible rejet de listes.

Qu’à cela ne tienne, cette violence physique n’est que la suite ‘’normale’’ de cette violence verbale constatée chaque jour. Entre états-majors politiques, on ne se fait pas de cadeaux. Les débats sont des séances d’injures et d’invectives à la place de la confrontation d’idées.

La passion gagne les cœurs et s’installe insidieusement au sein des différentes formations politiques pour rendre aveugles ceux pour qui gagner est un impératif.

Malheureusement, si les cols blancs qui devraient s’illustrer par leur sens de la mesure, leur cordialité, leurs convictions républicaines et leur attachement aux valeurs démocratiques, versent dans la violence, que feront les cols bleus ?

Cette masse d’ouvriers agricoles ou autres corps de métiers, en général moins instruite, ces chômeurs, ces frustrés qui ont du mal à joindre les deux bouts, bref, le Sénégalais lambda pourrait facilement suivre ce contre-exemple. D’autant plus qu’au moins une des coalitions solides portée par les libéraux menace de mettre fin au processus électoral si jamais la candidature de leur leader Karim Wade était rejetée.

Cette crainte est d’autant plus vraie que nous vivons dans une société où la violence a installé ses quartiers, à tous ses niveaux.

Pour l’enterrement du célèbre journaliste et homme religieux Sidy Lamine Niass, la discipline a manqué à des fidèles et à une assistance qui n’a pas hésité, parfois, à s’en prendre à ses propres enfants.

Pis, dans les foyers, chaque jour qui passe avec son lot de violence entre conjoints.

Compte tenu de cette atmosphère délétère, développer un optimisme béat n’est pas de rigueur. Nous manquons malheureusement cruellement de criminologues et parfois de spécialistes comme des sociologues pour analyser tous ces phénomènes. Chacun semble avoir démissionné et fait confiance au génie de notre société bâti parfois sur des aprioris et la superstition.

Nous rechignons à analyser correctement les facteurs de violence et à leur trouver des remèdes pérennes.

Si les règles sont appliquées à tous les niveaux et que les lois sont respectées par tous, il n’y a pas de raison que le système de régulation sociale et politique ne continue pas à fonctionner correctement.

Au demeurant, nous avons l’impression que notre société préfère les passe-droits, les raccourcis, au respect des lois.

Dans la circulation, au bureau ou ailleurs, toute notre intelligence est mise au service des stratégies de contournement des lois.

Conscients de cela, pouvoir et opposition se regardent en chiens de faïence. Personne n’a confiance à l’autre. C’est à se demander si nous sommes dans une société civilisée ou dans une association de malfaiteurs ?

Bien sûr, nous devons cette situation à l’absence de dialogue, aux tentatives de domestiquer l’administration par les politiques et à l’absence criard d’un système de régulation politique, rôle que la Cena aurait dû mieux jouer.

Comment, dans nos sociétés, concevoir un match sans un arbitre dont tout le monde accepte le verdict ? Comment laisser à un partisan-ministre aux déclarations partisanes catastrophiques piloter une administration électorale sans nourrir des craintes ? Comment éviter le remake de ce qui s‘est passé aux législatives ?

Bref, comment élire le futur président et bien l’élire ?

Des questions légitimes dont les réponses ne s’obtiendront pas par la violence, ni verbale ni physique.

Certes l’Etat a une grande responsabilité dans le dérèglement du jeu politique, mais aussi les autres acteurs, politiques, sociaux, etc.

On peut travailler à accéder ou à rester au pouvoir, mais pas dans une mare de sang.

Assane Samb