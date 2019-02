Présidentielle: Wade appelle à l’apaisement

Après Dakar, Me Wade a réussi une véritable démonstration de force Touba qui lui a déroulé le tapis rouge. Une foule nombreuse, composée d’hommes, de femmes, de jeunes filles et de garçons, tous âges confondus, est sortie massivement pour accueillir le Pape du Sopi.

Wade qui avait appelé au soulèvement pour empêcher la tenue de la Présidentielle, s’est rétracté. Le pape du Sopi a fait savoir qu’il n’a jamais incité les gens à la violence et il ne fera jamais. « Je ne prône pas la violence et je ne suis pas venu pour mettre le pays dans le chaos. Je vais engager une lutte pacifique pour amener Macky Sall à reporter la présidentielle. Il sera responsable de toute violence qui aura lieu dans ce pays s’il s’entête à tenir l’élection présidentielle », a laissé entendre Me Wade. Après son discours, il a eu un entretien à huis clos avec le Khalife général avant de faire cap sur Ndiassane.