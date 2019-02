Présidentielle: Y’en a Marre a convoqué les 5 candidats

Macky Sall, Ousmane Sonko, Madické Niang, Issa Sall et Idrissa Seck à la Place de l’Obélisque le 21 février prochain. Ce, pour venir débattre avec les populations de leurs programmes.

Après le concept « la foire aux problèmes », le mouvement Y’en marre a posé un nouvel acte dans la perspective de la présidentielle : « Wallu Askan Wi’’. Ils ont convoqué les 5 candidats à l’élection présidentielle, à savoir Macky Sall, Ousmane Sonko, Madické Niang, Issa Sall et Idrissa Seck, à la Place de l’Obélisque, le 21 février prochain. L’objectif de ce nouveau concept est de placer cette journée sous le signe d’un échange entre des Sénégalais de divers horizons et secteurs d’activités, et les candidats à la Présidentielle de février 2019. Il consistera à des installations aménagés qui mettront en exergue les préoccupations et les problèmes des Sénégalais ; des mises en scène et des réalisations qui représenteront les rêves et les ambitions des Sénégalais, des cadres d’échanges interactifs avec les candidats à la présidence à la veille du scrutin du 24 février 2019. Contactés, 4 candidats des 5 ont répondu à leur invitation. Il s’agit d’Idrissa Seck, Issa Sall, Madické Niang et Ousmane Sonko, informent Malal Talla et Cie qui faisaient face à la presse hier, mercredi 06 février. Thiat et ses camarades appellent le camp au pouvoir à venir se joindre aux autres candidats le jour du 21 février, pour une familiarisation avec les électeurs. Y en a Marre demande aussi à tous les Sénégalais à aller voter massivement parce que, selon eux, « c’est la seule façon d’éviter le vol des élections», et non le boycott proposé par le président Abdoulaye Wade. Ils invitent de même toute la population à venir participer à cette journée de citoyenneté.

Ngoya NDIAYE