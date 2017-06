Le présumé violeur de Thiès alpagué

Rebondissement dans l’affaire du bébé sauvagement violé à Thiès. Selon nos sources, le violeur présumé, Youssou Dièye né le 30 08 1979 à Thiès, a été alpagué hier à Touba, au domicile de son marabout. La police était à ses trousses depuis le début de l’éclatement de cette scabreuse affaire et a fini par le cravater hier soir vers 20h 45 dans la cité religieuse de Touba où il s’était refugié. Nos sources précisent d’ailleurs que la fillette a été jetée après le viol, non loin de la chambre de celui qui a été cravaté hier. Pour rappel, c’est dans la matinée du 17 mai 2017 que la fillette avait été conduite au service des urgences du Centre hospitalier régional El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès par son père. Il déclarait que l’enfant a été victime d’un enlèvement suivi de viol et qui serait survenu à l’aube et à l’examen, il ressort qu’elle avait des lésions sévères au niveau du périnée, ce qui confirme le viol.

Share This: