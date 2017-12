Prétendue collecte de fonds pour les Lions : la FSF menace de porter plainte

REWMI.COM Depuis un certain temps, une annonce du groupe Wari passe à la télévision. On y voit les anciens footballeurs El Hadj Diouf et Alassane Ndour mais aussi le journaliste Abdoulaye Diaw appeler à une collecte de fonds au nom dudit groupe pour le compte de l’èquipe nationale de football en direction de la coupe du monde. Dans un communiquè parvenu à www.rewmi.com, la fédération sénégalaise de football dégage toute responsabilitè quand à la destination des fonds recueillis par Wari dans cette activitè « prétendument destinée à donner aux Lions les moyens de se préparer dans les meilleures conditions pour la coupe du monde ». La structure dirigée par Me Augustin Senghor se veut claire : » l’equipe nationale du Sénégal de football n’est en aucune maniere concernèe par cette collecte de fonds. » D’ailleurs, informe le communiqué » la fédération se reserve le droit d’initier toute action judiciaire idoine à l’encontre du groupe Wari et toute autre personne impliquée dans cette campagne inconvenante. »

