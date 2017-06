Prise en charge de l’enfance deshéritée : Une subvention annuelle au Serfa de Thiès annoncée

Le Soleil- Thérèse Faye Diouf, directrice de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, a annoncé une subvention annuelle au profit du Service d’éducation, de rééducation et de formation d’appareillage (Serfa) de Thiès. Un centre qui accueille des enfants ayant perdu leur autonomie et qui se trouvent dans une situation de dépendance totale.

Le Service d’éducation, de rééducation et de formation d’appareillage (Serfa) Anne Marie Mortier a reçu, le 31 mai 2017, la visite de la directrice de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (Anpecp). Thérèse Faye Diouf a saisi l’occasion pour annoncer l’inscription, dans le budget de l’agence, d’une subvention annuelle au profit de ce centre. Elle a, sans doute, été envahie par la compassion et la tristesse qui touchent tout être qui visite ce centre et dont les plus fragiles ne manquent pas de verser des larmes. Ici, sont internés, toute la journée, de petits enfants qui ont perdu leur autonomie et se trouvent dans une situation de dépendance totale. Ce qui leur enlève toute possibilité de satisfaire eux-mêmes leurs propres besoins dont se nourrir, s’habiller, se déplacer, parler.

C’est à ces enfants que Mme Diouf était venue apporter la joie de vivre. Ce, à travers un appui pédagogique, matériel et financier en présence de leurs parents et des responsables du centre. Les pensionnaires étaient tout joyeux et tout sourire de recevoir ce don. Outre le matériel pédagogique et les produits d’hygiène, elle a remis une enveloppe d’un million de FCfa pour leur prise en charge.

Un terrain pour l’édification du centre spécial demandé

Ce geste de haute portée a été salué par la coordonnatrice du centre, Marie Françoise Sène, et la présidente de l’Association des parents d’enfants atteints d’Imc (Infirmité motrice cérébrale), Raby Fall Diallo. Elles ont toutes les deux lancé un véritable cri du cœur, afin qu’on accorde plus d’attention au centre pour lequel cet appui de l’Anpectp, comme l’a indiqué sa directrice, « permettra d’améliorer modestement la qualité des interventions, mais surtout les conditions d’accueil et de prise en charge des enfants ». La directrice de l’Anpectp, qui a accepté d’être la marraine du centre que lui a proposé la coordinatrice, a félicité les responsables et encadreurs pour tous les efforts consentis pour assurer une prise en charge de qualité à cette couche vulnérable de la population, constituée, selon elle, aussi bien de pensionnaires du centre que d’enfants en situation de handicap qui n’ont pas la possibilité de fréquenter la structure.

Dans la foulée, le receveur du bureau de l’enregistrement des domaines et du timbre de Thiès, Babacar Pascal Dione, présent à la cérémonie, a remis, séance tenante, une enveloppe de 150.000 FCfa aux responsables de la structure en guise de participation individuelle, tout en s’engageant ensuite à les aider à disposer d’un terrain à usage d’édification du centre spécial destiné aux enfants.

Le centre est actuellement situé en plein cœur de la ville de Thiès, dans une villa sur l’avenue Birame Bèye sur la rue 16, au quartier Escale Sud. Aujourd’hui, sa capacité d’accueil est jugée trop petite pour pouvoir offrir, de manière régulière, la joie de vivre à des enfants atteints d’Imc et à leur assurer une prise en charge médicale.

Mohamadou SAGNE