Prise en charge de la petite enfance : L’Agence de la case des tout-petits veut enrôler davantage d’enfants de moins de 3 ans

Le taux de préscolarisation est estimé à 17,8 % au Sénégal. Ce que veut relever l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (Anpectp). Ainsi, elle compte développer des stratégies pour enrôler plus d’enfants âgés de moins de trois ans, notamment dans les cases des tout-petits, à travers l’installation des espaces d’éveil et de stimulation précoces.

Les infrastructures demeurent un élément important dans ce projet d’enrôler le maximum d’enfants. C’est pourquoi un programme de reprise de la construction des cases des tout-petits a permis d’en disposer une cinquantaine depuis 2012 sur l’ensemble du territoire national. « L’Agence a pu réaliser, depuis la reprise du programme de construction de structures de développement intégré de la petite enfance, 51 cases des tout-petits sur l’ensemble du territoire national de 2012 à nos jours. A celles-ci s’ajoutent les 30 cases des tout-petits qui seront construites par la Koica (l’Agence de coopération coréenne) dans le cadre du Projet de développement de la petite enfance 2018-2021 à Fatick et à Kaolack, à raison de 10 cases des tout-petits par année », a affirmé Thérèse Faye Diouf, directrice générale de l’Anpectp.

Elle présidait, hier, un atelier de partage des orientations de l’année scolaire 2017-2018 et de mise à jour des outils de collecte de l’Anpectp. En plus de l’appui de la Koica, avec la construction de cases des tout-petits, Mme Diouf veut aussi développer le partenariat au niveau local, notamment avec les partenaires techniques et financiers, les Ong et les collectivités locales. « Cet intérêt s’inscrit en droite ligne de la recommandation du Conseil de surveillance qui nous a instruit de signer au niveau central des conventions de partenariat avec les partenaires au développement. A ce jour, nous avons fini de nouer des partenariats avec World Vision, Childfund, Counterpart. Cette dynamique va être renforcée et amplifiée », a-t-elle ajouté.

Leader dans le domaine de la prise en charge de la petite enfance, l’Anpectp travaille actuellement pour la fiabilité et la validité des indicateurs à partir desquels elle construit et présente ses documents, notamment le rapport annuel d’activités. C’est ce qui justifie, a souligné sa directrice, la tenue de leur rencontre dont l’un des objectifs majeurs est la mise à jour de leur rapport annuel d’activités à travers l’identification des indicateurs pertinents qui peuvent être renseignés sans difficulté réelle. Avec aussi le début de l’année scolaire 2017-2018, l’Anpectp a voulu partager quelques orientations majeures afin de mieux prendre en compte les aspects les plus déterminants de la mise en œuvre de son plan stratégique de développement 2016-2020.

Oumar NDIAYE