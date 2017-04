Prise en charge médicale : Lancement de la Couverture maladie universelle pour les élèves

Pour augmenter les performances des élèves et faciliter leur assiduité à l’école, le ministre de la Santé et de l’Action sociale et son collègue en charge de l’Éducation nationale ont lancé le nouveau programme de « Couverture maladie universelle pour les élèves ».

Le gouvernement élargit sa politique sociale et médicale aux autres couches de la société sénégalaise. Après les enfants de moins de 5 ans, la gratuité de la dialyse, la carte d’égalité des chances, les élèves viennent de bénéficier des initiatives sociales du président de la République. En mettant en place le programme de Couverture maladie universelle (Cmu) pour les élèves, une possibilité est offerte à ces derniers de pouvoir adhérer aux mutuelles de santé de leurs localités, moyennant une cotisation annuelle de 1.000 FCfa. Cette initiative de l’État constitue une faveur pour ces apprenants. Car, selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale, le Pr Awa Marie Coll Seck, la cotisation normale est de 3.500 FCfa par personne.

Avec ce nouveau programme, né d’un partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé et de l’Action sociale, les élèves vont pouvoir bénéficier d’une prise en charge sanitaire équitable, sans disparité régionale ou de genre. De l’avis de Serigne Mbaye Thiam, les apprenants auront, dès maintenant, accès aux services dans les structures de santé (dispensaires, postes, centres de santé et hôpitaux). Il a précisé que ce programme concerne pour l’instant les écoles primaires, collèges et lycées publics du Sénégal.

Au total, plus de 3 millions d’élèves seront enrôlés dans ce programme. « Mais, dans l’avenir, on pourra s’ouvrir aux écoles coraniques et aux établissements scolaires privés », a ajouté M. Thiam.

En s’ouvrant au secteur de l’Éducation, la Cmu vise certes à augmenter son taux d’enrôlement, mais permet aussi de relever un autre défi de l’école : celui d’améliorer la prise en charge sanitaire de l’élève. Ce qui fait dire au ministre de l’Éducation que la santé est aussi un intrant de qualité pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement à travers le Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence (Paquet).

Toutefois, le ministre de l’Éducation a fait savoir que ce programme n’est pas sans défi. C’est pourquoi Serigne Mbaye Thiam en appelle à la mobilisation des parents d’élèves pour qu’il ait le succès escompté. De la même manière, les collectivités locales sont invitées à accompagner cette belle initiative. D’ailleurs, comme l’a souligné le ministre de la Santé, certaines sont déjà sur la bonne voie, car nombre d’entre elles ont doté des mutuelles de santé de leurs localités de locaux qui font office de siège. D’autres ont même recruté des agents pour gérer ces mutuelles. Un engagement que le Pr Awa Marie Coll Seck a magnifié. Mieux, elle a demandé à tous les élus des collectivités locales de s’en inspirer.

Pour le pilotage et le bon suivi de la mise en œuvre de ce programme, un comité de coordination nationale est mis en place.

