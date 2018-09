La prise d’aspirine peut être dangereuse

Une étude médicale menée en Australie et aux Etats-Unis déconseille la prise quotidienne d’aspirine aux personnes âgées de plus de 70 ans et bien portantes.

L’étude prouve que l’aspirine présente des avantages pour les personnes ayant subi une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

Elle démontre, en revanche, que le médicament augmente le risque d’hémorragie interne, surtout chez les personnes âgées de plus de 70 ans et bien portantes.

Les auteurs de l’étude mettent en garde contre l’automédication à l’aspirine qui, selon eux, est largement pratiquée.

Les médecins rappellent que l’aspirine est souvent prescrite après une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral parce qu’elle agit sur le sang, réduisant les risques d’une nouvelle crise.

L’étude portait sur 19.114 personnes âgées de plus de 70 ans et bien portantes, qui n’ont pas eu d’antécédents de problèmes cardiaques.

La moitié d’entre elles a reçu une faible dose quotidienne d’aspirine pendant cinq ans.

Les conclusions de l’étude publiées dans « The New England Journal of Medicine » montrent que les pilules n’ont pas permis de réduire le risque de problèmes cardiaques et n’ont eu aucun autre avantage.

Au contraire, ils ont augmenté le nombre de saignements d’estomac chez les sujets étudiés.