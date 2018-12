Prison Cap Manuel: L’élève Kébé a tenté de se suicider

Saer Kébé, l’élève en classe de Terminale S, âgé de 21 ans à l’époque, à qui il est reproché d’avoir menacé l’ambassade des Etats-Unis à Dakar, par un post sur la page Facebook de la représentation diplomatique, observe depuis lundi(3 Décembre 2018) une grève de la faim. A l’instar des «Thiantacounes» , il proteste contre sa longue mise en détention préventive. D’après un de ses proches, Saër Kebé a tenté de se suicider en cellule. Il aurait tenté de se pendre à l’aide d’une corde. Toutefois, son avocat, Me Assane Dioma Ndiaye, joint par «L’As», dit ne pas être au courant de la tentative de suicide. Cependant, il renseigne que le jeune homme observe une grève de la faim depuis lundi dernier et que son père qui va lui rendre visite aujourd’hui, va faire tout son possible pour le dissuader de continuer la diète

Pour rappel, Saer Kebe a été inculpé pour apologie du terrorisme, activités terroristes et association de malfaiteurs. Quelques jours après les attentats de Paris, il avait, sur le site de l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal, proféré des menaces. Le jeune homme aurait appelé les musulmans à commettre des attentats contre les Américains et les ressortissants américains. Saër Kébé qui a séjourné dans les prisons de Mbour, Rebeuss et au Pavillon Spécial, est actuellement incarcéré à Maison d’arrêt et de correction du Cap Manuel.