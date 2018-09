27 détenus en grève de faim: La prison de Mbour dément

27 prisonniers de la maison d’arrêt de Mbour observent depuis ce matin une grève de la faim. Les motifs évoqués sont le surpeuplement carcérale, la non délibération de liberté provisoire, le retard des jugements, les longues détentions et les tortures lors des enquêtes préliminaires. Trois prisonniers sont évacués dont un handicapé sont évacués à l’hôpital.

L’administration pénitentiaire dément

Il n’y a pas de grève de la faim à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour. Des sources internes de l’administration pénitentiaire, jointes par Seneweb, ont formellement démenti.

« A la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour, il n’y a aucun problème. Ces informations erronées sont véhiculées par un détenu qui, on ne sait comment, s’est procuré un téléphone avec lequel il émet des communications clandestines. C’est vraiment un malintentionné qui en est l’auteur. C’est un récidiviste qui s’est illustré par son mauvais comportement à la gendarmerie, au parquet, et aujourd’hui ,dans la Mac de Mbour. C’est un détenu à problème. Il est en détention préventive et dénonce son arrestation. On nous a informés que plusieurs fois des portables introduits frauduleusement dans la prison ont été trouvés par devers lui », explique la source.

Qui souligne : « Il nous agir avec prudence. Parce qu’à défaut ce serait un moyen d’affaiblir la prison. Et alors, c’est tout le monde qui serait en insécurité. Il nous faut éviter de fragiliser les prisons. Et ne pas permettre que des personnes condamnées pour avoir commis des délits et des crimes puissent bénéficier de soutiens extérieurs. Je répète encore qu’il n’y a pas de grève de la faim dans la Mac de Mbour. »