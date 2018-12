Prison Thiès : Fin de la diète

En grève de la faim depuis le 26 novembre 2018, les Thiantacounes en détention à la prison de Thiès ont finalement mis fin à leur diète mercredi dernier. L’Administration pénitentiaire qui rapporte la nouvelle précise les avoir sensibilisés sur les risques de la grève de la faim. « Car on sait que si on prive notre organisme de certains nutriments et vitamines durant un certain temps, il y aura des conséquences. Notre mission n’est pas seulement d’emprisonner des gens, mais aussi (nous avons) une mission sociale », indique Mandiaye Ndiaye, Directeur de la Maison d’arrêt et de correction de Thiès. Les neuf détenus observaient une diète depuis le 26 novembre dernier, pour exiger la tenue de leur procès.