Privée National convoque les cinq candidats

En marge de la prochaine présidentielle avec les différents programme et vision économique proposés, le secteur privé national sénégalais envisage d’organiser, a partir du 11 jusqu’au 21 du mois, des entrevus avec chacun des différents candidats. La plateforme du secteur privé informe ,a travers un communiqué parvenu a notre rédaction, que ces rencontres permettrons « d’échanger sur la vision et le programme économique et social du candidat ».

La plateforme du secteur privé est constituée du CNES, CNP, UNCCIAS, UNCM, GES, UNACOIS-JAPPO, CIS, MEDES et du CDES