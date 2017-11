Le prix de l’homme le plus sexy en 2017 est attribué à….

Le chanteur de country et compagnon de Gwen Stefani a été nommé « homme le plus sexy de 2017 » par le magazine People.

Immense vedette aux États-Unis, le chanteur de musique country et juré dans la version américaine de l’émission de télévision The Voice Blake Shelton collectionne les succès et les honneurs… et ce n’est pas terminé !