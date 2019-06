Prix Essence et gasoil: Une hausse de 75 francs sur le litre

Le prix du carburant a connu une hausse suite à celle du baril de pétrole. L’essence et le gasoil se vendent désormais avec 75 Fcfa sur le prix du litre du carburant. Selon Le Quotidien qui donne l’information, l’État en est juste à chercher le meilleur moment pour rendre publique sa décision de laisser les prix de l’essence et du gasoil connaître une augmentation de 75 francs par litre. Le journal de révéler que ce sera probablement après la rencontre entre le ministre du Pétrole et des Énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé, et les acteurs du secteur des hydrocarbures