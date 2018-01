« Prix Nelson Mandela du Meilleur Entrepreneur », « Homme de l’année 2017″… Mbagnick Diop triplement fêté ce soir

REWMI.COM- Mbagnick Diop, président du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS) est fêté ce jeudi, 18 janvier 2018 à l’hôtel Radisson blu. L’événement est exceptionnel en ce sens qu’il célèbre une double consécration. Lauréat du « prix Nelson Mandela du Meilleur Entrepreneur », décerné par l’Institut Mandela basé en France pour l’ensemble de ses actions remarquables en faveur de l’innovation, du développement des entreprises et de la création d’emplois au Sénégal; « Homme de l’année 2017 » pour l’ensemble de son oeuvre résumée dans le triptyque « Élégance, Éloquence et Excellence ». La particularité qui fait également le charme de l’événement est que ce jour coïncide avec son anniversaire. Un cocktail dînatoire sera offert aux invités, au cours duquel sera célébré ses actions très louables et efforts fournis dans la lutte contre le chômage des jeunes, le développement du Sénégal en particulier et de l’Afrique en général. Rewmi.com vous propose les moments forts de la cérémonie.

22h 27mn Fin de la manifestation

21h 41mn Le Groupe Pape et Cheikh reprend l’annimation

21h 28mn Mbagnick Diop tres emu remercie tous ses amis qui n’ont pas tari d’éloges à son endroit. Il a rendu hommage à son epouse Mme Diop. L’Homme de l’année 2017 a reservé un « Mention speciale » à l’artiste Pape Diouf à l’endroit de qui il dira : « je m’engage a tes cotés pour organiser et reussir Bercy 2018. Il a joint aux hommages son ami Mbaye dieye faye. Des larmes ont coulé des yeux du « Meilleur entrepreneur » car, il a recu dit-il des centaines de messages envoyés des 4 coins du monde et ce qui l’a emu c’est que trois mot revenaient le plus souvent : « M le President vous etes un homme bon, un frere d’une generosité exeptionnelle » Mbagnick Diop s’est rejoui que des gens l’aiment pour ce que qu’il est mais pas pour ce qu’il a.

21h 09mn le gâteau d’anniversaire est coupé sous les chants du public « Joyeux anniversaire » Pape Diouf en duo avec Mbaye Dieye Faye entonnent une chanson traditionnelle accompagnée de Xalam en l’honneur de Mbagnick Diop

20h 51mn diffusion d’un film qui retrace le parcours du Président Mbagnick Diop

20h 49mn Ibrahima Thioye, secrétaire général du Cese insiste pour apporter son témoignage. « Mbagnick Diop est un homme qui entreprendre pour se mettre au service de l’homme et non pour se faire de l’argent. Il est un membre eminent du Conseil économique social et Environnemental -Cese- Il est compétant et sa disponible. Que Dieu le préserve lui accorde une bonne santé et une paix éternelle

20h 41mn Bachir Dramé expert pétrolier témoigne. Il a remercié Mbagnick, grâce a qui il a été consultant pendant un an auprès du Cese. Mbagnick est un exemple pour la jeunesse qui doit etre celebre tous les ans. Il est tout simplement un Humain.

20h 39mn Ibra Birane Wone DG Corsair témoigne- Apres un témoignage émouvant, Monsieur Wone a félicité « du fond du cœur » Mbagnick Diop et prié pour que Dieu le bénisse

20h 36mn Mme Sophie Sané témoigne. C’est un prix mérité. D’ailleurs, Mbagnick est selon elle « l’Homme du siecle ». Elle a joint aux hommages Mme Diop épouse du Président Mbagnick Diop

20h 28mn Bruno Vene apporte son témoignage. Ces consécrations couronnent les efforts d’un succès largement mérité

20h 12mn Début des témoignages à l’endroit de Mbagnick Diop. Mamadou Ndiaye ouvre le bal. « Mbagnick Diop vaut tout ces déplacements de tous les coins du Senegal car c’est un homme de la population ». Le parcours de l’homme est long, et ces prix merités viennent de couronner ce travail. « Mbagnick donne du pouvoir au pouvoir »,

20h 04 mn Pape Diouf monte sur scène pour un Play back après avoir fait un témoignage émouvant sur Mbagnick Diop et son épouse.

19h 50mn Arrivée de l’artiste Ndèye Diouf Bou Serigne Fallou. Entrée fracassante, micro en main, très bien habillée chante les louanges de Mbagnick Diop dans un à capela dont elle seule à le secret. C’est magnifique tous les invités sont comme subjugués. Mbagnick Diop semble surpris il ne l’attendait pas. C’est la surprise du jour à lui réservée par ses employés des différents départements

19h 47mn Le Groupe Pape et Cheikh met de l’ambiance dans la salle

19h 42mn Arrivée de l’artiste Pape Diouf accompagné de son épouse

19 37mn Arrivée très remarquée de l’Artiste Mbaye Dieye Faye, tres bien habillé, ami personnel du President Mbagnick Diop

19h 34mn Le programme de la soirée est décliné par le maitre de Cérémonie. Le groupe Pape continue et Cheikh régale le public

19h 15 mn Début de la cérémonie Tous les invités sont debout.

19h 10mn C’est le serf service pendant que le Groupe Pape et Cheikh égaye le public avec de la tres bonne musique.

18h 45 mn C’est partie pour etre une belle fete. Mbagnick Diop, Lauréat du « prix Nelson Mandela du Meilleur Entrepreneur », Homme de l’année 2017 vient de faire son entrée dans la Salle. Tous les invités se sont levés pour le congratuler.

18h 00mn La grande Salle « ADANSONIA » de l’hotel Radisson blu accueille les premiers invités