Probable fermeture de Yavuz Selim: Serigne Mbaye Thiam apporte des précisions

Le gouvernement du Sénégal ne compte pas fermer les écoles du groupe Yavuz Selim installées dans le pays, comme le pensent beaucoup. Interpellé sur la question, le ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, a évacué cette question en précisant que le gouvernement n’a jamais rien dit jusqu’à nos jours. Ce silence, selon lui, s’explique par le fait que «l’Etat était en train d’étudier la meilleure solution pour sauvegarder les intérêts des élèves et des parents d’élèves et du droit à l’éducation».Et à l’issu de cette étude, le ministre renseigne que le gouvernement a décidé de ne pas fermer ces écoles mais de changer la gestion. Mais, pour lui, il ne s’agit même pas de changer la gestion car des 450 employés du groupe, les 389 sont des Sénégalais. Ce qui veut dire que l’excellence dont fait l’objet du groupe n’est pas du personnel turc mais des enseignants sénégalais.«Je voudrais donc vraiment qu’on essaye d’évacuer cette question et qu’on fasse confiance aux compétences de notre pays pour délivrer un enseignement de qualité», a-t-il noté. Avant d’ajouter que les discussions qui ont été tenues, ont permis à ce qu’un certain nombre de garanties soient préservées. Il s’agit entre autres, de garantir l’emploi des Sénégalais qui travaillent dans le groupe, le maintien ou la hausse de la qualité de l’enseignement qui s’y trouve, etc.Le ministre a également demandé aux parents et aux élèves de se concentrer sur l’éducation des enfants et de laisser les affaires diplomatiques entre les mains de leurs états. «Ils doivent faire confiance au Chef de l’Etat. Ils doivent faire confiance au gouvernement pour préserver les intérêts du Sénégal dans les négociations. Serigne Mbaye Thiam présidait la cérémonie officielle de la Journée mondiale de l’Enseignant, édition 2016 au Théâtre national Daniel Sorano, à Dakar.